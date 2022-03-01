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Общество / Армия и оборона
1 марта 2022, 11:37

С 1 марта в России усложнили прохождение медкомиссии для получения оружия

  Юлия Пастух
Пистолет в кармане

При выявлении у человека заболеваний, препятствующих владению оружием, данные будут передаваться в Росгвардию. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня, 1 марта, в России ужесточили порядок получения разрешения на оружие. В ближайшее время обязательным условием станет медобследование в  государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.

"В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра", — сообщил ТАСС заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.

Согласно новым правилам, проходить медкомиссию теперь будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). Медведев также отметил, что теперь при выявлении у человека заболеваний, препятствующих владению оружием, данные будут передаваться в Росгвардию. После этого гражданин должен будет сразу сдать лицензию и оружие и пройти в течение двух месяцев внеочередное медосвидетельствование.

Напомним, процедуру будут проводить исключительно медорганизации государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина. У больниц должны быть лицензии на выполнение услуг по психиатрии-наркологии, лабораторной диагностике или клинической лабораторной диагностике.

Областная газета Свердловской области

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