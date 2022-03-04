Семьям погибших военных на Украине выплатят более 7 миллионов рублей

Признанные негодными из-за ранения получат единовременное пособие в размере 2 миллионов 968 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин сообщил о решении выплатить семьям погибших в ходе спецоперации на Украине по 7 миллионов рублей. Также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей.

Как отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, людям будут перечислены предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременное пособие — 7 млн 421 тыс. рублей.

"Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но кроме того считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей", — заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. "Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным, он получит единовременное пособие в размере 2 миллионов 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию", — добавил президент.

Владимир Путин также анонсировал дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения в размере 3 миллионов рублей.

Напомним, что решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Они продлились пять часов.