Госдума поддержала введение уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ

Законопроект о внесении изменений в УК РФ поддержан депутатами единогласно. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы сегодня единогласно поддержали введение уголовной ответственности за недостоверную информацию о действиях российских военных. Соответствующий законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях.

Самое суровое наказание, которое может грозить за фейки о ВС РФ, — 15 лет лишения свободы. Оно предусмотрено для лиц, заведомо знающих, что информация ложная, и если это привело к общественно опасным последствиям. За изготовление и распространение фейков предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Штрафы могут достигать 1,5 миллионов рублей. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе, с использованием интернета, то — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, вводится ответственность за публичные призывы к введению санкций в отношении России. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в 200 тыс. рублей.

Депутаты также приняли в третьем чтении поправки в КоАП. В соответствии с ними публичные призывы к отказу от введения ВС РФ для защиты интересов России будут наказываться штрафом в 30–50 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — в 100–200 тыс. рублей, для юрлиц — в 300–500 тыс. рублей. Если эти действия сопровождались призывами к несанкционированным акциям, максимальный штраф составит до 100 тыс. рублей для граждан и до 1 млн для юрлиц. Об этом говорится на сайте Госдумы.

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