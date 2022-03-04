Весной и осенью прошлого года служить отправились 7288 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об итогах призыва в 2021 году и о подготовке к новой кампании. Весенний призыв — 2022 начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля.

Новобранцы из Свердловской области отправятся в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот. Большинство из них традиционно будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск. В регионе заработают 79 муниципальных призывных комиссий. Они обеспечат явку молодых людей и их отправку на областной сборный пункт в Егоршино.

Все военкоматы и сборный пункт обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами в условиях COVID-19.

Напомним, что решение о годности призывника принимается по заключению врачей-специалистов медицинских комиссий. В спорных случаях призывников направляют на контрольное медосвидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы областного военного комиссариата.

Весной и осенью прошлого года служить отправились 7288 свердловчан. Установленная для Среднего Урала норма призыва была выполнена в полном объёме. Самых высоких показателей по подготовке к военной службе в 2021 году достигли муниципальные военные комиссии ГО Карпинск, МО Алапаевск, Ирбитского МО.

Это следует из распоряжения, опубликованного в сегодняшнем номере "Областной газеты" и на региональном интернет-портале правовой информации.