В Екатеринбурге прошёл автопробег в поддержку Донбасса

В автопробеге поучаствовал уральский гонщик, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге сегодня днём прошёл автопробег в поддержку военной спецоперации на Украине. Несмотря на непогоду, по центральным улицам города проехали около 50 машин с флагами России, ДНР и ЛНР и с плакатами "За мир".

Первая из колонн в три десятка автомобилей проехала по пр. Ленина от ТЦ "Дирижабль". На некоторых была наклеена буква Z. В автопробеге поучаствовал уральский гонщик, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин. По информации фотокорреспондента "Областной газеты", находящегося на месте событий, участники приехали поддержать спецоперацию по защите мирного населения на Донбассе.

По центру города проехали около 30 машин. Фото: Павел Ворожцов

"На днях от ребят с соседних автоклубов поступило предложение — провести акцию в поддержку российской армии, в поддержку спецоперации. Есть сегодня в стране противники действий нашей страны, которые выходят на улицы. А мы решили поддержать армию. У меня сейчас сын находится в зоне боевых действий. Как отец я переживаю и всячески его поддерживаю. Сам в прошлом военный. Поддерживаю наших ребят. Может, будем еще какие-то акции проводить, принимать участие в сборе гуманитарной помощи солдатам нашим", — сказал участник INFINITI CLUB EKB Михаил Иванов. По его словам, изначально в пробеге планировали принять участие около 60 человек, но планы скорректировала непогода.

На перекрёстках и вблизи общественных мест во время автопробега дежурили полицейские.

Ещё одна группа автомобилистов сегодня направилась на Широкореченский мемориал, там состоится возложение гвоздик в память о погибших.

Колонна машин, проезжая пр. Ленина, растянулась на 15 минут. Фото: Павел Ворожцов

Участники автопробега также поддержали флешмоб и выстроились буквой Z в поддержку российских военных.

Фото: фото предоставлено организаторами автопробега

Добавим, что о ситуации на Украине в соцсетях активно высказывается руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина. По мнению командора, на данный момент происходят конкретные действия по вразумлению людей и возвращению их в русло своей истории.

"Я совершенно точно знаю, что восемь лет, которые велась вся эта длительная переговорческая процедура, производились обстрелы территории Донбасса. Все эти восемь лет предпринимались попытки как-то вразумить руководство Украины и объяснить людям, что то, что происходит, — это неправильно. Это совершенно неправильно, несправедливо, нечестно и подло как по отношению к жителям той территории, которая постоянно подвергалась обстрелам, так и по отношению ко всем людям, которые, наблюдая за всей этой историей, просто-напросто не могли ничего сделать", — сказала она.

Напомним, что ранее в столице Урала прошли несанкционированные антивоенные акции на фоне осложнения ситуации вокруг Украины. Нарушители были задержаны. Они получили штрафы до 30 тысяч рублей и арест на срок от 9 до 30 суток. Одна из горожанок получила штраф 250 тысяч рублей за повторное участие в подобных мероприятиях.

Полицейские призывают соблюдать спокойствие и воздерживаться от участия в несогласованных акциях.

Фото: Павел Ворожцов