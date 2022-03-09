Председатель правления свердловского Союза ветеранов спецназа ГРУ: "Спецоперация — следствие действий украинских политиков"

О специальной военной операции на Украине было объявлено президентом России 24 февраля. Фото: Галина Соловьёва

Председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз ветеранов спецназа ГРУ имени Героя Российской Федерации Д. А. Шектаева" Юрий Яночкин высказался о спецоперации на Украине. Он отметил, что данной ситуации избежать бы не удалось. Сейчас руководство нашей страны делает всё, чтобы решить вопрос с минимальными потерями.

"Руководство нашей страны официально – на весь мир – озвучивало требования, требования не какие-то сверхъестественные: именно те, которые касаются обеспечения безопасности нашей страны. На это украинское руководство делало провокационные заявления, вплоть до того, что готово отказаться от договора, который не позволял иметь ядерное оружие. Естественно, мы с вами прекрасно понимаем, что это грозило для нас как для страны в целом. И если бы сейчас не было принято решение о спецоперации, мы бы с вами занимались теми же самыми вопросами, но только уже на своей территории", — считает Юрий Яночкин.

Он подчеркнул, что спецоперация — это следствие действий именно украинских политиков.

"Я не политик, но могу сказать: многие годы не мы прыгали на площадях и кричали "москаляку — на гиляку". Причём всю эту ситуацию многие годы специально подогревали. Наше руководство делает всё, чтобы решить этот вопрос с минимальными потерями. Операция, которая проводится на Украине, она сама по себе уникальна: делается всё, чтобы спасти людей, чтобы по минимуму страдали мирные жители. Я считаю, что насколько хорошо и качественно сейчас работают наши вооружённые силы, настолько быстро и положительно будет достигнут результат", — заявил председатель правления свердловского Союза ветеранов спецназа ГРУ.