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Общество / Армия и оборона
11 марта 2022, 14:58

Запущен проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!"

Запущен проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!"

Всех неравнодушных приглашают присоединиться к проекту. Фото: с сайта проекта

В социальных сетях инициативной группой запущен проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!". Любой желающий на специально созданных страницах может поделиться картинками, видеороликами, стихотворениями, песнями и слоганами в поддержку российских военных.

Всех неравнодушных приглашают присоединиться к проекту. Лучшие участники будут отмечены подарками и сувенирами.

"Сегодня решение президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях. Мы хотим помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а также сообщества в социальных сетях и мессенджере", — говорится в сообщении инициативной группы.

В социальных сетях патриотическим контентом можно обмениваться на страницах проекта во "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и в Telegram.

Областная газета Свердловской области

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Запущен проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!"