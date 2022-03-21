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Общество / Армия и оборона
21 марта 2022, 13:12

Три уральских предприятия направили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

Тушёнка

Уральские предприятия отправили беженцам продукты питания и предметы первой необходимости. Фото: Алексей Кунилов

Три уральских предприятия Концерна Уралвагонзавод (входит в Госкорпорацию Ростех) собрали три фуры с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, приехавших в Россию. Машины отправились в Белгородскую область единой колонной.

"Уралвагонзавод", "УБТ-Уралвагонзавод" и "Уралтрансмаш" собрали продукты питания и предметы первой необходимости для детей и взрослых.

Так, первый большегруз доставит, в том числе детское питание, школьные принадлежности, предметы личной гигиены и спальные принадлежности, а также другие необходимые вещи. "В большегрузе от Уралвагонзавода – 1700 продуктовых наборов, в том числе 200 детских, в составе которых сок, печенье и сладости. Порядка 8 тонн груза отправлено машиной от компании "УБТ-Уралвагонзавод", — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что на Среднем Урале продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи. В Екатеринбурге открыты три точки: в Доме народов Урала по адресу ул. 8 Марта, 33а, на базе Дома добровольцев по адресу ул. Крылова, 2, а также на базе регионального исполкома ОНФ на ул. Хохрякова, 9.

Первая 20-тонная фура с гуманитарной помощью была отправлена в Ростовскую область из уральской столицы 22 февраля. Затем груз отправляли в марте.

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Областная газета Свердловской области

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