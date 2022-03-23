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Общество / Армия и оборона
23 марта 2022, 11:44

Участников спецоперации по защите Донбасса признают ветеранами боевых действий

Ветераны боевых действий получают ежемесячные денежные выплаты, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание. Фото: Галина Соловьёва

Ветераны боевых действий получают ежемесячные денежные выплаты, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание. Фото: Галина Соловьёва

Комитет Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Они получат соответствующие меры соцподдержки.

Среди них — ежемесячные денежные выплаты, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание.

"В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документы внесла накануне в Госдуму "Единая Россия". Партия разрабатывала их вместе с Минобороны РФ.

"Наши парни сегодня мужественно выполняют поставленные перед ними задачи на Украине, рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, жителей Донбасса. Они заслуживают поддержки и уважения со стороны общества и государства не только во время операции, но и после неё. Речь идёт о десятках тысяч военнослужащих, росгвардейцев и других сотрудников правоохранительных органов", — заявил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Областная газета Свердловской области

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