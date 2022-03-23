Госдума одобрила закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

На ветеранов и инвалидов боевых действий распространяются специальные земельные, налоговые, транспортные и жилищные меры поддержки. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты Госдумы РФ поддержали в первом чтении законопроект о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ был разработан членами партии "Единая Россия".

Среди авторов законодательной инициативы — секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Виктор Бондарев, Александр Карелин, Владимир Кравченко, депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Андрей Красов и Дмитрий Саблин. Ранее документ был поддержан Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардией, Минтруда, ФСБ, ФСО и Минфином, сообщает пресс-служба "Единой России".

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет предоставляться лицам, выполняющим задачи в ходе военной спецоперации на территории Украины и Донбасса с 24 февраля 2022 года. На ветеранов и инвалидов боевых действий распространяются специальные земельные, налоговые, транспортные и жилищные меры поддержки, а также льготы на оплату коммунальных услуг, сообщается на сайте Госдумы.

"Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан", — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.