Уральский учёный сравнил конфликт на Украине с событиями 1974 года на Кипре

Александр Исаков: "Военные действия идут в четырёх пространствах: физическом, экономическом, идеологическом и информационном". Фото: Галина Соловьёва

Старший преподаватель Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Исаков сравнил нынешний конфликт на Украине с событиями на Кипре, когда там сменилась власть. Учёный отметил, что сегодня там ищут точки для диалога с турецким меньшинством и делают это под мирным небом.

"Если говорить о прецедентах в истории, сходных нынешним событиям на Украине, то можно вспомнить события 1974 года на Кипре. Новая власть в Греции, пришедшая в результате переворота, крайне негативно относилась к проживающему на острове турецкому меньшинству. При этом местная турецкая община настаивала на том, чтобы государство было федеративным, что необходимо в равной мере уважать все народы, которые там проживают, их культуру, традиции. Та операция закончилась тем, что противостоящие стороны были разведены. На сегодняшний день общины согласуют свои позиции. Делают это под мирным небом и совместно", – рассказал Александр Исаков.

Он также отметил, что сегодня военные действия идут в четырёх пространствах: физическом, экономическом, идеологическом и информационном.

"Экономическая война проявляется в виде санкций и экономического противостояния. Тут на Россию ведётся активное наступление. Санкции вводятся не только против субъектов, принимающих политические решения, но и касаются напрямую населения. И каждый из нас вынужденно ощущает их последствия. Это не только влияет на страну в целом, но и экономику регионов, в том числе Свердловской области", – пояснил преподаватель вуза.

По его словам, современный конфликт – это не только конфликт человека, экономики или СМИ. Это конфликт мировоззрений. "Конфликт образа жизни. Сегодня мы видим большие противоречия, каким должно быть наше будущее, как мы должны его строить. И у противоборствующих сторон это виденье различается кардинально. Витальные, жизненно важные для сторон ценности совершенно отличны. В современном мире есть примеры проведения специальных военных операций. Как правило, целью таких операций является не уничтожение противника или победа любой ценой, а конкретные военные, экономические и политические цели, которые ставят перед собой стороны конфликта. В СМИ мы часто слышим про военную операцию НАТО в Югославии, но нужно понимать, что каждая операция имеет свои особенности. И нельзя приводить стопроцентные аналогии тому, что сейчас происходит в Украине. Эти факты нельзя сравнивать. Силы НАТО, прежде всего США, чуждое и далёкое государство, бомбили города, уничтожая мирное население", – поделился мнением Александр Исаков.