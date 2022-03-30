Аты-баты, пора в солдаты

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С завтрашнего дня в большинстве регионов России начинается весенний призыв на военную службу. В этом году он совпал с проведением спецоперации на Украине, поэтому родители потенциальных призывников опасаются, что их сыновья могут попасть в горячую точку. Насколько реален такой риск, и что нужно знать призывникам – в материале «ОГ».

Российским законодательством чётко установлено, что в специальных военных операциях могут участвовать только военные, служащие по контракту. Никаких исключений из правила не предусмотрено. Президент РФ Владимир Путин лично заверил россиян, что призывников привлекать к спецоперации на Украине не будут. На селекторном совещании 29 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство военнослужащих весеннего призыва будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев. Он также подчеркнул, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. А все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания. В прошлом году новобранцев отправили к месту несения службы 15 апреля, в этом отправка начнётся, как заявил Сергей Шойгу, в конце мая. В Свердловской области весенний призыв продлится до 15 июля.

На «гражданке» нужнее

Право на отсрочку в этом году получили сотрудники IT-компаний. 2 марта Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Российское правительство уже утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. На неё могут претендовать специалисты до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее года. Распространяется это право и на тех, у кого стаж менее 12 месяцев, при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Обязанность сформировать список сотрудников, имеющих право на отсрочку, и отправить его в Минцифры возложена на компании, где трудятся призывники. Сделать это нужно до 1 мая. Постановлением правительства утверждён также перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие – всего более 60 направлений.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что «как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. В связи с этим число призывников, направляемых в войска непосредственно после школы, не превышает пяти процентов».

Проверка годности

По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в регионе будут работать 79 муниципальных призывных комиссий. Медосмотр проводят ряд специалистов, они дают заключение о годности или не годности к службе в армии:

«А» – здоров, может служить в любых войсках;

«Б» – имеет незначительные проблемы со здоровьем, годен с ограничениями (по роду войск);

«В» – имеет серьёзные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;

«Г» – временно не подлежит призыву по состоянию здоровья, получает отсрочку на 6 или 12 месяцев;

«Д» – состояние здоровья не позволяет служить.

- Казалось бы, больной солдат не нужен ни командиру, ни армии в целом, но, к сожалению, ребята с серьёзными заболеваниями в армию попадают, – говорит председатель правления Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева. – Таких случаев немного, но они есть во всех военных округах. Даже в нашем Центральном военном округе.

Требования к здоровью призывников постоянно ужесточаются. В прошлом году были введены ограничения для ребят, имеющих риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также перенёсших туберкулёз.

Абсолютных здоровяков на категорию «А» в наши дни совсем мало. Поэтому повышение качества освидетельствования приводит к тому, что показатель годности призывников постоянно снижается. По словам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталия Черкашина, в весеннюю призывную компанию 2021 года он составил 73,5 процента, хотя годом ранее был 76,4 процента и держался примерно на таком уровне с 2016 года.

По другим причинам

Отсрочку от призыва можно получить и по семейному положению. На неё имеют право те, кто:

- занят постоянным уходом за членом семьи, за которым больше ухаживать некому;

- является опекуном или попечителем несовершеннолетнего брата или сестры;

- является отцом-одиночкой;

- имеет двух и более детей;

- имеет ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет;

- имеет ребёнка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.

Существует также категория граждан, которые от призыва в армию освобождаются вообще. К ним относятся:

кандидаты и доктора наук;

близкие родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении долга;

условно осуждённые;

находящиеся под следствием;

имеющие судимость.

Есть альтернатива

В некоторых случая службу в армии закон разрешает заменить на альтернативную гражданскую службу (АГС). На неё может претендовать призывник, чьё вероисповедание или убеждения не позволяют брать в руки оружие, а также представитель малочисленных народов России.

Заявление о замене вида службы необходимо подать за полгода до начала призыва в военкомат и в администрацию муниципального образования.

Перечень организаций для прохождения альтернативной службы утверждает Министерство труда РФ.

АГС длится 21 месяц, а в качестве гражданского персонала в организациях военной сферы – 18 месяцев.

ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ Марина ЛЕБЕДЕВА, председатель правления Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области: - Готовиться к армии должны не только мальчики, но и их родители. И главное – следить за здоровьем своего ребёнка с детства. Если у него имеется серьёзное заболевание – астма, искривление позвоночника, плоскостопие с артрозом, порок сердца, – надо подтверждать их медицинскими документами. Нужно требовать отсрочку по болезни, а не по учёбе или другим основаниям. Не ждать, когда придёт время ставить парня на воинский учет. Если вы не согласны с решением призывной комиссии о годности сына к службе, его нужно оспорить. Заявление следует подавать главе администрации вашего города или района – именно он является председателем призывной комиссии. Конечная инстанция в споре – суд. Если сын у вас единственный, а вы, родители, относитесь к одной из категорий, по которым ранее действовали так называемые социальные отсрочки от призыва, необходимо настаивать, чтобы он служил в Центральном военном округе, в Свердловской области. Так же советую поступать, если у призывника уже есть ребёнок, а жена беременна. Когда она родит, всё равно придётся досрочно увольнять из армии, как имеющего право на отсрочку. Нередко в других военных округах (в нашем такого нет) по окончании службы по призыву ребят заставляют подписать контракт. Даже если есть желание остаться в армии, лучше вернуться домой и уже здесь заключать контракт.

ВАЖНО Депутаты Госдумы готовятся принять в третьем чтении поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». В случае их одобрения личное вручение повестки призывнику перестанет быть обязательным. Её достаточно направить заказным письмом, после этого за неявку в военкомат гражданину может грозить административная или даже уголовная ответственность. Избежать наказания можно только при наличии уважительных причин, к которым относятся: 1. Заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности. 2. Тяжёлое состояние здоровья близкого родственника либо участие в его похоронах. 3. Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы. 4. Иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие). Призывник, получивший повестку, обязан будет явиться в военкомат в течение двух недель. Даже если он не получил повестку в период проведения призыва, во время следующей призывной кампании молодой человек должен сам явиться в военкомат «для сверки данных воинского учёта». В противном случае он будет считаться уклоняющимся от воинской обязанности.

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ, за уклонение от воинской обязанности без законных оснований грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо арест на срок от трёх до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ Свердловское региональное отделение Комитета солдатских матерей России ведёт прием по четвергам с 13 до 18 часов по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 83 оф.63 (вход со двора). Телефон +7 912 67 68 789

8–800–100-77–07 - по этому номеру можно узнать, где находится сын. Чтобы навести справки, нужно назвать Ф. И. О., дату рождения и номер воинской части.