Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Выполнение поручений указа возложено на Правительство РФ, региональные власти и призывные комиссии. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны на военную службу и об увольнении с военной службы в период с апреля по июль 2022 года. Призыву подлежит более 134 тыс. молодых людей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", – говорится в тексте указа.

Отметим, что в прошлом году на службу в армии было призвано 134 650 человек. В Центральном военном округе (ЦВО) служить на благо Родины отправились более 52 тысяч призывников, что составляет порядка 40% от всероссийского числа новобранцев.

Также документ, подписанный главой государства, постановляет уволить солдат, сержантов, старшин и матросов, срок военной службы которых истёк.

Выполнение поручений указа возложено на Правительство РФ, региональные власти и призывные комиссии.

К слову, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об итогах призыва в 2021 году и о подготовке к новой кампании ещё 4 марта. Весенний призыв 2022 года начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля.