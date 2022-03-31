Темы дня

Общество / Армия и оборона
31 марта 2022, 15:03

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Владимир Путин

Выполнение поручений указа возложено на Правительство РФ, региональные власти и призывные комиссии. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны на военную службу и об увольнении с военной службы в период с апреля по июль 2022 года. Призыву подлежит более 134 тыс. молодых людей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", – говорится в тексте указа.

Отметим, что в прошлом году на службу в армии было призвано 134 650 человек. В Центральном военном округе (ЦВО) служить на благо Родины отправились более 52 тысяч призывников, что составляет порядка 40% от всероссийского числа новобранцев.

Также документ, подписанный главой государства, постановляет уволить солдат, сержантов, старшин и матросов, срок военной службы которых истёк.

Выполнение поручений указа возложено на Правительство РФ, региональные власти и призывные комиссии.

К слову, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об итогах призыва в 2021 году и о подготовке к новой кампании ещё 4 марта. Весенний призыв 2022 года начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.03.2022, 17:25 / Общество
Глава "Уральских авиалиний" поздравил "Интерфакс-Урал" с 20-летием
31.03.2022, 17:22 / Общество
Почти 500 свердловских школьников приняли участие в конкурсе "Мы выбираем будущее"
31.03.2022, 17:02 / Спорт
Российских паралимпийцев пригласили на соревнования в Германии
31.03.2022, 16:57 / Общество
Прокуратура откроет в Екатеринбурге горячую линию по приёму в первые классы
31.03.2022, 16:19 / Экономика
Евгений Куйвашев озвучил задачи по развитию импортозамещения в регионе