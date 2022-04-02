Уралвагонзавод подал заявку на регистрацию Z и V в своём названии

Латинские буквы в названии изображены в цветах георгиевской ленточки — оранжевом и чёрном. Фото: из заявки с сайта Роспатент

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака УралVагонZавод. Латинские буквы в названии предполагается изображать в цветах георгиевской ленточки.

Использовать товарный знак предприятие намерено по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Он может быть нанесён на оптические диски, солнцезащитные очки, сумки для компьютеров, флешки, флаги, одежду, обувь, настольные игры, зажигалки, при оформлении витрин, телевизионном вещании и другом.

Известно, что Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине. В буквах зашифрованы фразы "За победу", "Сила V (в) правде", "Задача будет выполнена".