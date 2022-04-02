Темы дня

Общество / Армия и оборона
2 апреля 2022, 11:41

Уралвагонзавод подал заявку на регистрацию Z и V в своём названии

Уралвагонзавод подал заявку на регистрацию Z и V в своём названии

Латинские буквы в названии изображены в цветах георгиевской ленточки — оранжевом и чёрном. Фото: из заявки с сайта Роспатент

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака УралVагонZавод. Латинские буквы в названии предполагается изображать в цветах георгиевской ленточки.

Использовать товарный знак предприятие намерено по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Он может быть нанесён на оптические диски, солнцезащитные очки, сумки для компьютеров, флешки, флаги, одежду, обувь, настольные игры, зажигалки, при оформлении витрин, телевизионном вещании и другом.

Известно, что Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине. В буквах зашифрованы фразы "За победу", "Сила V (в) правде", "Задача будет выполнена".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.04.2022, 12:28 / Общество
В программу детского кешбэка включились 52 лагеря Свердловской области
02.04.2022, 11:41 / Общество
Уралвагонзавод подал заявку на регистрацию Z и V в своём названии
02.04.2022, 11:00 / Общество
Екатеринбуржцев попросили не парковаться вдоль дорог из-за уборки снега
02.04.2022, 10:10 / Общество
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса
02.04.2022, 09:11 / Общество
Для православных верующих наступила последняя в Великий пост родительская суббота