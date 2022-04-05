Владимир Якушев вручил госнаграды раненным в ходе спецоперации военным

Девять человек награждены медалью "За отвагу". Фото: с сайта полпреда Президента РФ в УрФО

В военном госпитале Екатеринбурга лечатся участники спецоперации, пострадавшие на Украине. Военнослужащих посетили полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и врио командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев. Они вручили госнаграды раненым и врачам.

Девять человек награждены медалью "За отвагу" в соответствии с указом президента. Военных отметили за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.

Четырём медикам, работающим в госпиталях УрФО, вручили медаль Луки Крымского за высокие личные показатели и профессионализм. Среди награждённых – специалисты 354-го военного клинического госпиталя: главный терапевт, подполковник медицинской службы Олег Яковлев, старший ординатор инфекционного отделения подполковник Инна Трошина, заведующий инфекционным кабинетом, врач-инфекционист терапевтического отделения консультативно-диагностической поликлиники Касымбек Байгеленов и врач-инфекционист инфекционного отделения Анатолий Мотовилов.

"У каждого поколения свои вызовы. Мы долгое время пытались решить назревшие проблемы переговорами. Но в итоге подошли к черте, после которой Россия была вынуждена начать спецоперацию. Мы не воюем с народом Украины. Мы помогаем братскому государству выпутаться из сетей нацизма. Спасибо вам за то, что вы проявили себя как настоящие воины, профессионально выполнили свой долг. Вы достойны отцов, дедов и прадедов, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Мы гордимся, что у нас такое поколение, такая прекрасная молодёжь", – обратился к награждённым Владимир Якушев.

Церемония награждения завершилась концертом. Для медиков и военнослужащих выступили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Напомним, что в феврале 2022 года Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, и, отвечая на просьбу их руководства о помощи, объявила о проведении специальной военной операции.