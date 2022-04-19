С сегодняшнего дня ИТ-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на Госуслугах

Фото: Павел Ворожцов

В России с сегодняшнего дня для ИТ-компаний открыт приём заявок на отсрочку от армии через Госуслуги.

Заявки можно подать до 1 мая. Начиная с 2 мая призывная комиссия начнёт принимать решения по отсрочке. Формы и инструкции можно найти в письме Минцифры.

Напомним, отсрочку могут получить граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, оформленные по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также у них должно быть высшее образование по специальности из следующего списка.

Кроме того, компания должна иметь аккредитацию, а сотруднику необходимо работать там 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года либо устроиться в фирму в течение года после окончания учебы.

Читайте также:

Российских призывников смогут вызывать в военкомат без личного вручения повестки.