Силовики Свердловской области отметили 99-летие спортобщества "Динамо"

В праздничном состязании приняли участие около 350 представителей правоохранительных органов. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

В Екатеринбурге на базе "Биатлон", расположенной на Московском тракте, сотрудники силовых ведомств отметили 99-летие со дня образования спортивного общества "Динамо". В праздничном состязании приняли участие около 350 представителей правоохранительных органов.

Для демонстрации своего мастерства на базу прибыли сотрудники почти всех правоохранительных структур региона: МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, ФСО и таможни. Силовики состязались в 7 видах спорта: перетягивание каната, дуэльная стрельба, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, армрестлинг и шахматы.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, перед началом соревнований участники выстроились в колонны и под звуки физкультурного марша "Гренадёр" торжественно прошли с флагами.

"По поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, являющегося председателем местного филиала "Динамо", парад принимал Владимир Тиряев, глава Управления по работе с личным составом ГУ МВД. Поприветствовать спортсменов также пришли заместитель министра физкультуры и спорта Сергей Набоких и заместитель руководителя свердловского общества "Динамо" Олег Коротких. Почётные гости тепло поздравили стоявших в строю со знаменательной датой, отметив важную роль и заслуги наших земляков в спорте, добившихся самых высоких и престижных наград на мировых турнирах. 47 человек участвовали в Олимпийских играх, 13 динамовцев стали чемпионами. Свердловской области есть чем и кем гордиться. Это Сергей Устюгов, Александр Большунов и многие другие заслуженные спортсмены. Порядка трёх тысяч юных динамовцев примут традиции старших товарищей и вольются в ряды современного "Динамо", — рассказал полковник Валерий Горелых.

Обстановка на базе "Биатлон" была по-спортивному напряжённой, а участники были в отличном настроении. По итогам голосования жюри победителями стали:

Перетягивание каната:

золото — команда Федеральной службы охраны;

серебро — студенты Уральского юридического института;

бронза — полицейские УМВД Екатеринбурга.

Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Дуэльная стрельба:

золото — Дмитрий Калинин из института МВД;

серебро — представитель ГУ МВД области Иван Ольков;

бронза — Сергей Федотов из Уральского юридического института МВД.

Гиревой спорт:

золото — сотрудник ГУ МВД области Александр Калмыков;

серебро — сотрудник ГУ МВД области Владимир Гавшин;

бронза — Пётр Куртов из УрЮИ.

Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Армрестлинг:

золото — Тарас Зуев из УрЮИ;

серебро — Игорь Пахомов из УМВД Екатеринбурга;

бронза — студент института МЧС Анатолий Имангулов.

Шахматы:

золото — представитель ФСБ Михаил Егоровский;

серебро — Екатерина Литвиненко, представитель ФСБ;

бронза — Максим Плотников из транспортной полиции.

Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Победителями в волейболе стала команда таможни, а в футболе – спортсмены МЧС. Все чемпионы и призёры прошедших соревнований получили грамоты, медали, кубки и ценные призы.