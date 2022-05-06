Авиагруппа "Русь" продемонстрирует фигуры высшего пилотажа в свердловских городах

10 мая самолеты покажут шоу в Екатеринбурге. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В День Победы в городах Свердловской области состоится авиашоу. Авиагруппа "Русь" продемонстрирует фигуры высшего пилотажа.

9 мая самолеты будут летать в 9:30 в Кировграде, в 14:20 — в Верхней Пышме, в 19:00 — в Ревде. На следующий день, 10 мая, в 12:00 — над Екатеринбургом в районе площади Эльмаш, сообщает пресс-служба пилотажной группы.

Видео: выступление на авиасалоне МАКС-2017. Из группы "ВКонтакте" пилотажной группы "Русь".

Фото: официальный сайт пилотажной группы "Русь"

Как ранее писала "Областная газета", в Екатеринбурге на параде, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, представят два самолета-разведчика Су-24МР из Челябинской области, 2 истребителя-перехватчика МиГ-31БМ из Пермского края, 2 транспортных самолета Ан-12 и Ан-26 и пассажирский самолет с военного аэродрома под Екатеринбургом.