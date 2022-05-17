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Общество / Армия и оборона
17 мая 2022, 10:03

"Уралвагонзавод" отправил в Минобороны партию танков Т-90М "Прорыв"

  Юлия Пастух
Т-90М "Прорыв"

Танк оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой. Фото: пресс-служба "Уралвагонзавода"

"Уралвагонзавод" направил партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв" в адрес Министерства обороны РФ. Техника была разработана сотрудниками Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.

По информации представителей УВЗ, в рамках государственного оборонного заказа предприятие поставляет в войска как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки. Подготовка и освоение серийного производства этих современных бронемашин на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний, передает ТАСС.

Перед торжественной отправкой техники в машины вложили рисунки и письма детей танкостроителей, а также православные иконы.

Видео: пресс-служба "Уралвагонзавода".

По словам разработчиков, Т-90М "Прорыв" является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем.

Танк оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км.

Областная газета Свердловской области

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