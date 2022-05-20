В России могут снять возрастные ограничения для военных-контрактников

Поправки в законодательство также поспособствуют привлечению в армию служащих востребованных специальностей, родственных гражданским. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму РФ внесли законопроект об исключении возрастного предела для граждан, желающих заключить контракт на прохождение военной службы. По действующему закону, россияне могут служить по контракту с 18 до 40 лет, а иностранцы — с 18 до 30 лет.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Их инициатива позволит гражданам служить и после достижения предельного возраста.

"Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам", — сказано в пояснительной записке к документу.

Поправки в законодательство также поспособствуют привлечению в армию служащих востребованных специальностей, родственных гражданским, вроде медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи.