Госдума РФ приняла закон о возрастном ограничении для военных-контрактников

Сейчас россияне могут заключить контракт с 18 до 40 лет, а иностранцы — с 18 до 30 лет. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Госдумы РФ утвердили сразу в трех чтениях законопроект о снятии верхнего возрастного порога для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Сейчас россияне могут заключить контракт с 18 до 40 лет, а иностранцы — с 18 до 30 лет.

Законопроект будет способствовать привлечению в армию опытных специалистов для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники. Кроме того, снятие ограничения позволит привлечь военнослужащих на востребованные специальности, родственные гражданским, вроде медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи.

"Нам надо укреплять Вооруженные силы, помогать Министерству обороны. Наш Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность", — передает слова председателя Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как ранее писала "Областная газета", авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.