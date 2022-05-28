В России отменили возрастной предел для контрактников

25 мая закон был принят Госдумой, в этот же день одобрен Советом Федерации. Фото: Галина Соловьева

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу сегодня.

До этого дня россияне могли заключить контракт с 18 до 40 лет, а иностранцы — с 18 до 30 лет. Закон исключает возрастной предел как для российских граждан, так и иностранцев.

Как отмечалось в пояснительной записке, снятие ограничения позволит привлечь военнослужащих на востребованные специальности, родственные гражданским, вроде медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи.

"Нам надо укреплять Вооруженные силы, помогать министерству обороны. Наш Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Закон был принят Госдумой 25 мая, в этот же день одобрен Советом Федерации.