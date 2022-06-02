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Общество / Армия и оборона
2 июня 2022, 12:46

"Уралтрансмаш" отправил эшелон самоходных гаубиц "Акация" в Беларусь

  Юлия Пастух
Танк

В машинах были проведены работы по полному импортозамещению. Фото: официальный сайт завода "Уралтрансмаш"

Завод "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавода") торжественно отправил эшелон самоходных гаубиц 2С3М "Акация" в Республику Беларусь.

В машинах были усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект.

Видео: пресс-служба "Уралвагонзавода"

В пресс-службе УВЗ отмечают, 2С3 "Акация" находится на вооружении российской армии 50 лет. В 1971 году началось серийное производство этой боевой машины. В 1975 году самоходную гаубицу модернизировали до уровня 2С3М.

Стоит добавить, 152-мм модернизированная самоходная гаубица 2С3М "Акация" предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, минометов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники.

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Областная газета Свердловской области

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