"Уралтрансмаш" отправил эшелон самоходных гаубиц "Акация" в Беларусь

В машинах были проведены работы по полному импортозамещению. Фото: официальный сайт завода "Уралтрансмаш"

Завод "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавода") торжественно отправил эшелон самоходных гаубиц 2С3М "Акация" в Республику Беларусь.

В машинах были усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект.

Видео: пресс-служба "Уралвагонзавода"

В пресс-службе УВЗ отмечают, 2С3 "Акация" находится на вооружении российской армии 50 лет. В 1971 году началось серийное производство этой боевой машины. В 1975 году самоходную гаубицу модернизировали до уровня 2С3М.

Стоит добавить, 152-мм модернизированная самоходная гаубица 2С3М "Акация" предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, минометов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники.

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