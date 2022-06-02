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Общество / Армия и оборона
2 июня 2022, 16:20

На военную службу в рамках весеннего призыва отправились первые 150 екатеринбуржцев

призывники

Всего текущим летом из Екатеринбурга на военную службу отправятся порядка 800 новобранцев. Фото: Павел Ворожцов

В рамках весеннего призыва на прохождение военной службы было призвано 200 юношей из Екатеринбурга. 150 из них уже отправились на областной сборный пункт в Егоршино.

Всего текущим летом из Екатеринбурга на военную службу отправятся порядка 800 новобранцев. Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, на заседаниях районных призывных комиссий, проводящих обследование будущих военнослужащих, побывало более 4 500 человек.

Напомним, указ о весеннем призыве был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 марта. По всей стране призыву на военную службу подлежит 134 500 молодых людей.

Весной и осенью прошлого года служить отправились 7 288 свердловчан. Установленная для Среднего Урала норма призыва была выполнена в полном объеме. Самых высоких показателей по подготовке к военной службе в 2021 году достигли муниципальные военные комиссии ГО Карпинск, МО Алапаевск, Ирбитского МО.

Областная газета Свердловской области

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