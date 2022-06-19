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Общество / Армия и оборона
19 июня 2022, 16:50

В Екатеринбургском суворовском училище прошел 74-й выпуск

  Юлия Пастух
74-й выпуск воспитанников суворовского военного училища

Фото: пресс-служба Екатеринбургского суворовского военного училища

Торжественная церемония 74-го выпуска воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища прошла у "Черного тюльпана". Из стен учебного заведения выпустили 60 ребят, 11 из них окончили учебу с золотой медалью.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского суворовского военного училища

В мероприятии приняли участие врио командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков, главный инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачев, а также Герой России Сергей Воронин. 

Видео: пресс-служба Екатеринбургского суворовского военного училища

После вручения аттестатов участники церемонии возложили цветы к мемориалу "Черный тюльпан", затем суворовцы совместно с артистами ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили гимн суворовского училища, и станцевали вальс с воспитанницами хореографических студий города.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского суворовского военного училища

Екатеринбургское суворовское военное училище было сформировано в декабре 1943 года. За годы существования оно выпустило более 175 тыс. воспитанников, среди которых Герой Советского Союза и 12 Героев России, совершивших подвиги в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне и на ближнем Востоке. 

Областная газета Свердловской области

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