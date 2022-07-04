Командующий войсками ЦВО Александр Лапин удостоен звания Героя России

Решение о присвоении звания Героя РФ связано с освобождением Луганской Народной Республики. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ двум генералам. Речь идет о командующем 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Эседулле Абачеве и командующем войсками Центрального военного округа Александре Лапине.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генерал-майору Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу и Лапину Александру Павловичу", — говорится в указе.

Решение о присвоении звания Героя РФ связано с освобождением Луганской Народной Республики.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. В 2017 году он был начальником штаба группировки войск РФ в Сирийской Арабской Республике. 22 ноября того же года указом президента РФ Александр Лапин был назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. Был удостоен ордена Александра Невского, ордена Мужества, медали "За освобождение Пальмиры" и ряда других наград.