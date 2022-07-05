Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование

Документ вступает в силу с 5 июля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования 80-му танковому Краснознаменному полку. Он входит в состав 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО и дислоцируется в Челябинской области.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 80 танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк", — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу с 5 июля.

Напомним, что 4 июля глава государства присвоил звание Героя России командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Эседулле Абачеву.

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