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16 июля 2022, 16:22

Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему войсками ЦВО Александру Лапину

  Юлия Пастух
Александр Лапин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ Александру Лапину. Фото: пресс-служба ЦВО

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" Героя России командующему войсками ЦВО, генерал-полковнику Александру Лапину. 

Шойгу наградил Лапина во время инспекции группировок войск "Юг" и "Центр", выполняющих задачи спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны в telegram-канале.

Напомним, указ о присвоениизвания Героя РФ Александру Лапину президент Владимир Путин подписал в начале июля.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. В 2017 году он был начальником штаба группировки войск РФ в Сирийской Арабской Республике. 22 ноября того же года указом президента РФ Александр Лапин был назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. Удостоен ордена Александра Невского, ордена Мужества, медали "За освобождение Пальмиры" и ряда других наград.

Областная газета Свердловской области

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