Владимир Путин утвердит 31 июля Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ

Церемония подписания документов пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин утвердит в воскресенье, 31 июля, Корабельный устав военно-морского флота РФ и Морскую доктрину. После этого российский лидер примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Церемония подписания документов пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

"31 июля 2022 г. в День Военно-морского флота президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Указ о проведении главного военно-морского парада "в ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества" Владимир Путин подписал в пятницу, 29 июля. В 22:00 31 июля в Санкт-Петербурге произведут артиллерийский салют.

В параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.