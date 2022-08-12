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12 августа 2022, 21:25

Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Свердловской области

Сергей Шойгу

Главе министерства показали технологический процесс и производственные линии, где проводится сборка военной техники и вооружения. Фото: кадр из видео с официального telegram-канала Минобороны РФ

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу 12 августа прибыл в Свердловскую область, чтобы проверить ход выполнения гособоронзаказа на оборонно-промышленных предприятиях. Главе министерства были представлены новейшие образцы оружия и спецтехники.

О поездке Сергея Шойгу на Средний Урал сообщает официальный telegram-канал Минобороны.

"Руководством предприятий главе оборонного ведомства были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии", — говорится в сообщении.

Также главе министерства показали технологический процесс и производственные линии, где проводится сборка военной техники и вооружения.

После осмотра Сергей Шойгу провел совещание с руководителями оборонно-промышленных предприятий и профильных органов военного управления. В частности, он указал на необходимость строгого соблюдения графиков выполнения гособоронзаказа.

Видео: пресс-служба Минобороны РФ

Областная газета Свердловской области

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