Под Екатеринбургом стартовал форум "Армия-2022". Фото и видео

Форум будет работать с 19 по 21 августа с 9:00 до 17:30, вход свободный. Фото: читатель "ОГ"

Сегодня на полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом стартовал форум "Армия-2022". Он продлится до 21 августа включительно.

В рамках мероприятия посетители могут увидеть современное и историческое вооружение, экспозиции военной и спецтехники, а также экипировку служащих ВС РФ.

Фото: читатель "ОГ"

Боевые машины доступны для осмотра и фотографирования всем гостям. В числе новинок мероприятия — демонстрация новейших радиостанций Р-176 и Р-419Л1М.

Фото: читатель "ОГ"

Посетителей также ждет расширенная стилизованная площадка "Партизанская деревня", где показан быт партизан времен Великой Отечественной войны. Помимо этого на полигоне выступят творческие коллективы и военнослужащие соединений и воинских частей ЦВО.

Фото: читатель "ОГ"

Все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО. Специально для детей будет открыта площадка с батутами, картингом и аквагримом.

Напомним, жителей и гостей Екатеринбурга будут бесплатно довозить до места проведения форума. Ежедневно с 19 по 21 августа на полигон курсируют автобусы. Отправка осуществляется по мере их заполнения от 32-го военного городка, ТЦ "Академический", штаба ЦВО № 1, станций метро "Ботаническая" и "Проспект Космонавтов", микрорайона Солнечный, парка имени Маяковского.