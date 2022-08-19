Под Екатеринбургом стартовал форум "Армия-2022". Фото и видео

Сегодня на полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом стартовал форум "Армия-2022". Он продлится до 21 августа включительно.
В рамках мероприятия посетители могут увидеть современное и историческое вооружение, экспозиции военной и спецтехники, а также экипировку служащих ВС РФ.
Боевые машины доступны для осмотра и фотографирования всем гостям. В числе новинок мероприятия — демонстрация новейших радиостанций Р-176 и Р-419Л1М.
Посетителей также ждет расширенная стилизованная площадка "Партизанская деревня", где показан быт партизан времен Великой Отечественной войны. Помимо этого на полигоне выступят творческие коллективы и военнослужащие соединений и воинских частей ЦВО.
Все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО. Специально для детей будет открыта площадка с батутами, картингом и аквагримом.
Напомним, жителей и гостей Екатеринбурга будут бесплатно довозить до места проведения форума. Ежедневно с 19 по 21 августа на полигон курсируют автобусы. Отправка осуществляется по мере их заполнения от 32-го военного городка, ТЦ "Академический", штаба ЦВО № 1, станций метро "Ботаническая" и "Проспект Космонавтов", микрорайона Солнечный, парка имени Маяковского.