Дамир Юсупов поздравил летчиков Уральского округа Росгвардии с Днем Воздушного флота РФ

Пилот пожелал авиаторам успехов в нелегкой и ответственной службе. Фото: Галина Соловьева

В РФ сегодня отмечается День Воздушного флота. Герой России, летчик Дамир Юсупов поздравил авиаторов Уральского округа Росгвардии с профессиональным праздником.

Пилот пожелал авиаторам успехов в нелегкой и ответственной службе, а их семьям, родным и близким — здоровья и чистого неба над головой.

Летчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда спас со своим экипажем жизни более 200 пассажиров самолета Airbus A321 рейса Москва – Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье. В результате происшествия никто не погиб. Позже президент РФ присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

Накануне Дня Воздушного флота, который отмечается в третье воскресенье августа, военнослужащие авиационной эскадрильи Уральского округа Росгвардии вместе со своими семьями и ветеранами приняли участие в торжественных мероприятиях на аэродроме Арамиль. Праздничный митинг открыл командир эскадрильи майор Егор Никулин. Он поздравил личный состав и вручил отличившимся авиаторам грамоты и ценные подарки.

Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

После митинга прошел праздничный концерт ансамбля песни и пляски, где прозвучали авторские песни о летчиках. Для юных гостей мероприятия была подготовлена особенно насыщенная программа: они побывали в кабине военного вертолета, поучаствовали в конкурсах и играх, а также попробовали наваристую солдатскую кашу.

Как отметили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, правительственными наградами за героизм и мужество были отмечены более 80 военных авиаторов. Среди них кавалеры орденов Красной Звезды, Мужества, ордена "За военные заслуги". Свыше 50 военнослужащих удостоились медалей Нестерова, 4 — медали "За мужество", 5 — "За отвагу".