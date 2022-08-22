Форум "Армия-2022" под Екатеринбургом посетили больше 75 тысяч человек

Форум "Армия-2022" в Екатеринбурге посетили больше 75 тысяч человек. Фото: читатель "ОГ"

Больше 75 тысяч человек посетили военно-технический форум "Армия-2022" под Екатеринбургом. Он проходил на полигоне "Свердловский".

Итоги работы форума подвели в Центральном военном округе. На Среднем Урале были представлены 27 экспозиций, где можно было увидеть историческое и современное вооружение, технику, продукцию оборонщиков Урала, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Войска округа продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки. В показательных выступлениях участвовали парашютисты, служащие роты почетного караула и спецподразделений.

Для зрителей была организована работа исторического кластера. Гости форума могли познакомиться с бытом "Партизанской деревни", увидеть реконструкцию эвакуационного госпиталя Великой Отечественной войны и стать участниками мастер-класса по оказанию первой медицинской помощи.

"Убежден, что посетители форума увидели не только силу и мощь современного российского оружия, которое не раз подтверждало свою эффективность, но и смогли окунуться в будни защитников Отечества", — рассказал временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.

Свердловский полигон посетили военные, их семьи, юнармейцы, воспитанники соцучреждений и жители Урала. Гостей угощали солдатской кашей, показывали им полевые условия проживания личного состава.

Напомним, форум "Армия-2022" помимо Екатеринбурга прошел еще в двух городах присутствия ЦВО — Самаре и Новосибирске. 19 августа "Областная газета" показывала, как прошел первый день мероприятия в Свердловской области.