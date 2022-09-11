На Среднем Урале устроили заплыв на танках. Видео

Преодолеваемая дистанция по дну водоема составила более 100 метров. Фото: кадр из видео Минобороны РФ

В Свердловской области накануне Дня танкиста прошли занятия по преодолению водных преград на танках Т-72. Участие приняли курсанты окружного учебного центра подготовки младших специалистов ЦВО.

На глубине трех метров механики-водители вели машины практически вслепую – при полном отсутствии видимости и визуальных ориентиров. Управление танками осуществлялось с помощью гирополукомпаса, предназначенного для определения направления движения под водой.

Видео: Минобороны РФ.

"В связи с большим количеством рек и озер на Урале и в Поволжье в программе подготовки танковых экипажей Центрального военного округа особое внимание уделяется преодолению водных преград", – отметили в пресс-службе ЦВО.

Сообщается, что курсанты также отработали нормативы по эвакуации условно раненого военнослужащего в условиях затопления машины. Всего в занятиях приняло участие около 100 человек и 10 единиц техники.

Далее в планах стрельба из танка и зачеты. Сдавшие нормативы военнослужащие отправятся в штатные подразделения для дальнейшего прохождения службы.