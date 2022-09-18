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Общество / Армия и оборона
18 сентября 2022, 16:06

В Свердловской области проходят учения с выводом ракетных комплексов "Ярс"

учения ракетных войск

Учения позволяют повышать уровень подготовки ракетных войск. Фото: сайт Минобороны РФ

Плановые учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проходят на Среднем Урале. Военнослужащие выводят комплексы "Ярс" на маршруты боевого патрулирования.

"Ракетчики отрабатывают вопросы вывода ПГРК [подвижный грунтовый ракетный комплекс. — Прим. ред.] "Ярс" на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Уточняется, что для этого проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов с использованием боевых машин "Тайфун-М", которые оснащены беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, при совершении интенсивных маневренных действий колонна ПГРК "Ярс" преодолела зараженный участок местности. Обработку крупногабаритной техники, включая автономные пусковые установки, провели подразделения радиационной, химической и биологической защиты с помощью универсальных тепловых машин УТМ-80М.

"В общей сложности подразделения Тагильского ракетного соединения отработают несколько десятков вводных. Учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность воинских частей РВСН", — говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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