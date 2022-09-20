Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за мародерство в военное время

В УК РФ включат новые статьи "Мародерство" и "Добровольная сдача в плен". Фото: Галина Соловьева

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о внесении ряда поправок в Уголовный кодекс. Согласно документу, в УК РФ включат новые статьи "Мародерство" и "Добровольная сдача в плен", а также закрепят понятия "военное время" и "мобилизация".

В законопроекте говорится, что за сдачу в плен вражеской стороне будет грозить от 3 до 10 лет лишения свободы, если нет признаков госизмены, а за мародерство — до 15 лет. Отягчающим обстоятельством будет считаться факт, если преступление совершено "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Если военнослужащий самовольно покинул военную часть на срок от 2 до 10 дней в период военного положения, ему будет грозить до 5 лет лишения свободы. В случае самовольной отлучки военнослужащего из части на месяц и больше — от 5 до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, депутаты утвердили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет за неисполнение приказа или отказ от участия в боевых действиях во время военного положения. За умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, а также за неявку на военную службу по призыву или дезертирство можно получить до 10 лет колонии.