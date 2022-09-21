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Общество / Армия и оборона
21 сентября 2022, 11:15

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию граждан

  Валерия Белякова
Владимир Путин

Президент РФ объявил частичную мобилизацию. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации граждан России. Она начинает действовать с 21 сентября.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", — сказал в обращении к гражданам президент РФ.

Владимир Путин отметил, что сегодня цель Запада — это уничтожение и разобщение России. Киев публично отказывается от мирного решения проблемы Донбасса, а также заявляет о притязаниях на ядерное оружие. В этой связи, военная операция является необходимым шагом в защите российских границ и освобождении территории Донбасса.

Президент сообщил, что от оккупационного режима уже очищена Луганская Народная Республика. Бои за ДНР продолжаются. В операции принимают участие профессиональные военнослужащие-контрактники, а также добровольческие формирования. Также Россия поможет в проведении референдумов, о которых ранее заявили представители ЛНД, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 

Областная газета Свердловской области

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