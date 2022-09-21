Совфед РФ одобрил законы об ужесточении наказания за мародерство и неявку на военную службу

Неявка на военную службу по призыву или дезертирство будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет. Фото: Павел Ворожцов

Совет Федерации России 21 сентября одобрил законы, ужесточающие наказание за отказ проходить военную службу, мародерство и дезертирство. Также была поддержана законодательная инициатива, которая упрощает получение гражданства для иностранцев, служащих в ВС РФ.

Законопроект о мародерстве, уклонении от военной службы и дезертирстве был принят во втором и третьем чтениях Госдумой 20 сентября.

Как сообщала "ОГ" ранее, за сдачу в плен врагу будет грозить от 3 до 10 лет лишения свободы, в случае, если признаков госизмены нет, за мародерство военнослужащего могут отправить в колонию на срок до 15 лет. Отягчающим обстоятельством будет считаться факт, если преступление совершено "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Военнослужащие, которые самовольно покинули военную часть на срок от 2 до 10 дней в период военного положения, могут получить до 5 лет лишения свободы. В случае самовольной отлучки военнослужащего из части на месяц и больше — от 5 до 10 лет лишения свободы.

За неисполнение приказа или отказ от участия в боевых действиях во время военного положения будет грозить от 2 до 3 лет лишения свободы. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, неявка на военную службу по призыву или дезертирство будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет.

Помимо этого Совфед одобрил поправки в закон "О гражданстве РФ", касающиеся иностранцев, которые служат в Вооруженных Силах России.

"Контракты о прохождении службы в ВС РФ, государственных войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года иностранных граждан реализуются с соблюдением требований о приеме в гражданство Российской Федерации без указания условий и без представления вида на жительство", — говорится в тексте документа.

Такие иностранцы смогут получить гражданство России, не предоставляя вид на жительство и без необходимости проживать на территории страны беспрерывно в течение пяти лет, отмечается в газете "Известия".

Напомним, что утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию граждан.