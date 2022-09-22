В результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись более 50 военнослужащих

Все бывшие пленные, доставленные из Украины, находятся сейчас в госпиталях Министерства обороны. Фото: Галина Соловьева

В Министерстве обороны России сообщили, что РФ совершила обмен пленными с Украиной. Домой вернулись 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказал он в ежедневной сводке о ходе проведения СВО.

Все бывшие пленные, доставленные из Украины, находятся сейчас в госпиталях Министерства обороны, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что армия планирует призвать 300 тыс. резервистов.