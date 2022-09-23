Минобороны РФ уточнило сферы деятельности, работники которых не подлежат частичной мобилизации

В Минобороны рассказали, работники каких сфер не подлежат частичной мобилизации. Фото: Алексей Кунилов

Министерство обороны России утвердило сферы деятельности и род компаний, сотрудники которых не подлежат частичной мобилизации. Информация опубликована в официальном telegram-канале федерального ведомства.

На военную службу не будут привлекаться граждане с высшим образованием (ВО), работающие в аккредитованных организациях, занимающихся разработкой, внедрением IT-технологий, а также обеспечением функционирования информационной инфраструктуры. Призыву не подлежат сотрудники российских операторов связи — специалисты, обеспечивающие устойчивость, безопасность работы сооружений и линий связи, центров обработки данных.

Частичная мобилизация не коснется работников системообразующих организаций сферы информации и связи, трудящихся в зарегистрированных СМИ, речь идет о телевидении, радио, изданиях. Под освобождение попали также работники компаний, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", — уточняют в Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ рассказали о группах лиц, которые не подлежат призыву по состоянию здоровья и иным причинам.