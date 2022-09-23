Темы дня

Общество / Армия и оборона
23 сентября 2022, 15:15

Минобороны РФ уточнило сферы деятельности, работники которых не подлежат частичной мобилизации

  Валерия Белякова
Призыв

В Минобороны рассказали, работники каких сфер не подлежат частичной мобилизации. Фото: Алексей Кунилов

Министерство обороны России утвердило сферы деятельности и род компаний, сотрудники которых не подлежат частичной мобилизации. Информация опубликована в официальном telegram-канале федерального ведомства.

На военную службу не будут привлекаться граждане с высшим образованием (ВО), работающие в аккредитованных организациях, занимающихся разработкой, внедрением IT-технологий, а также обеспечением функционирования информационной инфраструктуры. Призыву не подлежат сотрудники российских операторов связи — специалисты, обеспечивающие устойчивость, безопасность работы сооружений и линий связи, центров обработки данных.

Частичная мобилизация не коснется работников системообразующих организаций сферы информации и связи, трудящихся в зарегистрированных СМИ, речь идет о телевидении, радио, изданиях. Под освобождение попали также работники компаний, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", — уточняют в Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ рассказали о группах лиц, которые не подлежат призыву по состоянию здоровья и иным причинам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.09.2022, 18:13 / Спорт
В конце 2022 года в Екатеринбурге откроется Центр художественной и эстетической гимнастики
23.09.2022, 17:33 / Политика
В Екатеринбурге прошел митинг-концерт в поддержку референдума
23.09.2022, 17:12 / Общество
В 2023 году маткапитал планируют увеличить на 12,4%
23.09.2022, 17:03 / Экономика
В России закрывается завод Toyota
23.09.2022, 15:38 / Общество
Работодателей в РФ могут обязать сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками