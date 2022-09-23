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Общество / Армия и оборона
23 сентября 2022, 18:30

В свердловском военкомате внесли поправки в приказ о частичной мобилизации в регионе

  Валерия Белякова
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С 21 сентября в РФ объявлена частичная мобилизация. Фото: Алексей Кунилов

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков изменил пункт приказа о частичной мобилизации граждан в регионе. Обновленный документ опубликован на сайте областного военкомата. 

Изменения внесены во второй раздел, касающийся ограничений на передвижение. Сейчас резервистам запрещено пересекать границы России. В предыдущей версии приказа гражданам, находящимся в запасе, не разрешалось покидать пределы города (места проживания) без разрешения военкома области.

Фото: сайт военного комиссариата Свердловской области
Фото: сайт военного комиссариата Свердловской области

С 21 сентября в РФ объявлена частичная мобилизация. В общей сложности на службу будет призван 1% из 25 млн резервистов. Работодателей хотят обязать сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками.

Напомним, сегодня Минобороны РФ уточнило сферы деятельности, работники которых не подлежат призыву.

Областная газета Свердловской области

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