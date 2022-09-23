В свердловском военкомате внесли поправки в приказ о частичной мобилизации в регионе

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков изменил пункт приказа о частичной мобилизации граждан в регионе. Обновленный документ опубликован на сайте областного военкомата.
Изменения внесены во второй раздел, касающийся ограничений на передвижение. Сейчас резервистам запрещено пересекать границы России. В предыдущей версии приказа гражданам, находящимся в запасе, не разрешалось покидать пределы города (места проживания) без разрешения военкома области.
С 21 сентября в РФ объявлена частичная мобилизация. В общей сложности на службу будет призван 1% из 25 млн резервистов. Работодателей хотят обязать сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками.
Напомним, сегодня Минобороны РФ уточнило сферы деятельности, работники которых не подлежат призыву.