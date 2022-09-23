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Общество / Армия и оборона
23 сентября 2022, 18:44

Начальник агитотдела "Единой России" на Среднем Урале прибыл на сборный пункт

  Валерия Белякова
Максим Бесфатер

Максим Бестфатер призван в качестве резервиста. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Одним из первых на сборный пункт на Среднем Урале прибыл заместитель руководителя свердловского областного исполкома партии "Единая Россия", начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Максим Бестфатер. Повестку он получил накануне, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Нашим ребятам необходима помощь в виде нас, резервистов. Будем помогать. Времена сейчас непростые, и предоставляется замечательная возможность для всех проявить себя", — сказал Максим Бестфатер.

Он добавил, что сейчас ему и другим резервистам предстоит максимально быстро вспомнить все навыки, которые были приобретены во время учебы и службы в армии. Отметим, Максим Бестфатер в 2005 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище по специальности "боевая и повседневная деятельность артиллерийских подразделений".

С 21 сентября в России действует частичная мобилизация, в ходе которой планируют призвать 300 тысяч резервистов.

Напомним, ранее врио военного комиссара Свердловской области внес изменения в приказ о частичной мобилизации в регионе.

Областная газета Свердловской области

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