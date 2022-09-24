Минцифры РФ готовит перечень специальностей, попадающих под отсрочку

Документы будут доступны на сайте Госуслуг со следующей недели. Фото: Павел Ворожцов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит рекомендуемый список специальностей, обладатели которых попадут под отсрочку от частичной мобилизации. Перечень будет опубликован до 26 сентября, сообщили в официальном telegram-канале Минцифры России.

Сейчас министерство совместно с Минобороны прорабатывает форму подачи списков работников, которые подходят под критерии отсрочки призыва. Документы будут доступны на сайте Госуслуг со следующей недели. Если повестка сотрудникам IT-, телеком- и медиаотрасли придет раньше, то необходимо будет предоставить в военкомат пакет документов.

При себе нужно иметь:

– оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

– диплом о высшем образовании;

– справку с места работы о деятельности сотрудника, подписанную гендиректором или уполномоченным лицом;

– выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере IT, заверенную гендиректором компании или уполномоченным лицом (для сотрудников IT-отрасли);

– копию выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным лицом (для сотрудников телекоммуникационных компаний и связи);

– оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным лицом (для работников СМИ);

– копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник (для работников СМИ).

Специалистам IT, связи и медиаотраслей, имеющим право на отсрочку, но получившим отказ, необходимо запросить в своей организации пакет документов с усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора и направить их по адресу help@digital.gov.ru.

В Минцифры обработают справки и перешлют их в Минобороны. Уведомление о решении придет по почте ответным письмом.

Напомним, работодатели должны сохранять рабочие места за мобилизованными гражданами с 21 сентября 2022 года.