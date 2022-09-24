Андрей Варлаков: "На Среднем Урале в первую волну частичной мобилизации призовут 9 700 человек"

Всего в РФ будет призвано 300 тысяч человек в ходе частичной мобилизации. Фото: Алексей Кунилов

9 700 человек должны призвать в первую волну частичной мобилизации из Свердловской области. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков.

"Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. У нас на территории. Где-то будет больше продолжаться, где-то меньше. Всего по области должно быть призвано 9 700 человек. У нас по району приблизительная цифра — чуть больше 100 человек призывается", — рассказал Андрей Варлаков в интервью порталу "Твой район".

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Он добавил, что повестки из военкомата поступают в Пышминский городской округ ежедневно. Их разносят по адресам и вручают лично. Первых призванных граждан из Пышмы отправят на призывной пункт в Камышлов уже 25 сентября. С собой мобилизованным нужно взять одежду по сезону и сухпаек, уточнил и.о. главы.

Напомним, в общей сложности в ходе частичной мобилизации в России планируют призвать 300 тысяч человек, имеющих военные специальности и боевой опыт.