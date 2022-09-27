Казахстан готов выдавать России уклонистов от частичной мобилизации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить ситуацию с российской стороной. Фото: Павел Ворожцов

В МВД Казахстана сообщили, что будут выдавать России уклоняющихся от частичной мобилизации граждан в случае их розыска. Об этом заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае объявления его в розыск мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию", — цитирует Интерфакс министра МВД Казахстана Марата Ахметжанова.

Ранее исполняющий обязанности руководителя миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков рассказал, что с 21 сентября в Казахстан прибыли около 98 тысяч россиян, выехали — 64 234. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что кризиса из-за притока граждан РФ в республике нет. Однако ситуацию он намерен обсудить с российской стороной.

Ранее Совфед РФ одобрил законы, которые ужесточают наказание за отказ проходить военную службу, мародерство и дезертирство.