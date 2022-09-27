В Госдуме приняли ряд законов в поддержку мобилизованных граждан

В трех чтениях принят закон о дополнительных трудовых гарантиях мобилизованных граждан. Фото: Галина Соловьева

Ряд законов в поддержку мобилизованных граждан приняли сегодня в Государственной думе РФ. Изменения касаются трудовых прав, кредитных обязательств и оплаты коммунальных услуг призванных жителей.

По данным пресс-службы Госдумы, сегодня парламентарии рассмотрели и приняли в трех чтениях законо дополнительных гарантиях трудовых прав мобилизованных и добровольцев. За ними сохраняются рабочие места, работодатель не вправе расторгать договор, разрешается приостановить его действие на время службы призванного гражданина. При этом трудовой стаж, необходимый для оформления страховой пенсии, будет засчитываться. Также дополнительные гарантии получают члены семей мобилизованных. Их нельзя будет привлекать к работе сверхурочно, в выходные и праздничные дни, направлять в служебные командировки.

"Принятые сегодня законы обеспечат трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. За ними сохранится рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы. Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны быть уверены: о них позаботятся", — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Во втором и третьем чтениях депутаты приняли поправки в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты. Согласно изменениям, мобилизованных граждан освобождают от пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ и капитальный ремонт.

В первом чтении рассмотрен законопроект, предоставляющий кредитные каникулы для призванных в ходе частичной мобилизации. Это право депутаты предложили распространить на лиц, находящихся на иждивении у мобилизованных резервистов. Также законопроектом предусматривается полное или частичное прекращение обязательств по займам в случае гибели мобилизованного гражданина. Оформить кредитные каникулы заемщики смогут на период военной службы.

Ранее Минцифры РФ опубликовало список из 195 специальностей, обладатели которых освобождаются от частичной мобилизации.