На Госуслугах начали принимать заявления на отсрочку от частичной мобилизации

На портале Госуслуг заработал сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации. Подать документы могут сотрудники IT-компаний и операторов связи, сообщает Минцифры РФ.
Также министерством опубликована подробная инструкция по заполнению формы. Сотрудник должен самостоятельно оформить документы и отправить их через Госуслуги.
"К заявлению потребуется прикрепить форму-подтверждение, заполненную сотрудником кадровой службы и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора или иного единоличного исполнительного органа компании", — уточняется в инструкции.
На каждого сотрудника в компании должна быть подготовлена отдельная форма-подтверждение. Главные критерии, по которым может быть предоставлена отсрочка от частичной мобилизации:
– сотрудник должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени;
– иметь соответствующее высшее образование;
– являться работником компании, аккредитованной Минцифры РФ.
Документы должны быть подтверждены электронной подписью руководителя.
Ранее Минцифры РФ опубликовало список специальностей, обладатели которых попали под отсрочку от частичной мобилизации.