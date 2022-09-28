На Госуслугах начали принимать заявления на отсрочку от частичной мобилизации

Документы должны быть подтверждены электронной подписью руководителя. Фото: Валерия Белякова

На портале Госуслуг заработал сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации. Подать документы могут сотрудники IT-компаний и операторов связи, сообщает Минцифры РФ.

Также министерством опубликована подробная инструкция по заполнению формы. Сотрудник должен самостоятельно оформить документы и отправить их через Госуслуги.

"К заявлению потребуется прикрепить форму-подтверждение, заполненную сотрудником кадровой службы и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора или иного единоличного исполнительного органа компании", — уточняется в инструкции.

На каждого сотрудника в компании должна быть подготовлена отдельная форма-подтверждение. Главные критерии, по которым может быть предоставлена отсрочка от частичной мобилизации:

– сотрудник должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени;

– иметь соответствующее высшее образование;

– являться работником компании, аккредитованной Минцифры РФ.

Документы должны быть подтверждены электронной подписью руководителя.

Ранее Минцифры РФ опубликовало список специальностей, обладатели которых попали под отсрочку от частичной мобилизации.