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Общество / Армия и оборона
28 сентября 2022, 10:10

На Госуслугах начали принимать заявления на отсрочку от частичной мобилизации

  Валерия Белякова
Портал "госуслуги"

Документы должны быть подтверждены электронной подписью руководителя. Фото: Валерия Белякова

На портале Госуслуг заработал сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации. Подать документы могут сотрудники IT-компаний и операторов связи, сообщает Минцифры РФ.

Также министерством опубликована подробная инструкция по заполнению формы. Сотрудник должен самостоятельно оформить документы и отправить их через Госуслуги.

"К заявлению потребуется прикрепить форму-подтверждение, заполненную сотрудником кадровой службы и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора или иного единоличного исполнительного органа компании", — уточняется в инструкции.

На каждого сотрудника в компании должна быть подготовлена отдельная форма-подтверждение. Главные критерии, по которым может быть предоставлена отсрочка от частичной мобилизации:

– сотрудник должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени;

– иметь соответствующее высшее образование;

– являться работником компании, аккредитованной Минцифры РФ.

Документы должны быть подтверждены электронной подписью руководителя.

Ранее Минцифры РФ опубликовало список специальностей, обладатели которых попали под отсрочку от частичной мобилизации.

Областная газета Свердловской области

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