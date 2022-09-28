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Общество / Армия и оборона
28 сентября 2022, 12:19

Свердловский военком разрешил резервистам покидать пределы РФ

  Валерия Белякова
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Работодатели обязаны обеспечить явку мобилизованных сотрудников в военкоматы. Фото: Алексей Кунилов

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области внес очередные изменения в приказ о частичной мобилизации на территории региона. Он исключил из документа пункт, запрещающий покидать резервистам пределы России.

Также врио свердловского военкома Сергей Чирков отредактировал 4 параграф приказа. Согласно нему, теперь работодатели обязаны освободить мобилизованных сотрудников от работы и обеспечить их явку в военные комиссариаты по повесткам, документ опубликован на официальном сайте военкомата Свердловской области. 

Фото: скриншот с сайта военного комиссариата Свердловской области

Частичная мобилизация в России действует с 21 сентября, планируется призвать 300 тысяч человек.

Напомним, ранее Сергей Чирков также вносил изменения в опубликованный приказ о частичной мобилизации. Изначально он запретил резервистам выезжать за пределы муниципалитетов, где они проживают.

Областная газета Свердловской области

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