Ошибочно мобилизованных вернут домой

Каждый пятый из мобилизованных свердловчан – доброволец. Фото: Полина Зиновьева

Вчера временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей ЧИРКОВ и военный прокурор Екатеринбургского гарнизона Тигран ОГАНЕСЯН провели онлайн пресс-конференцию. Они рассказали о том, как проходит частичная мобилизация, какие специальности наиболее востребованы и кого точно не призовут.

В приоритете – боевой опыт

За два дня до встречи с журналистами врио военного комиссара внес изменения в свой приказ о частичной мобилизации в регионе. В частности, из документа был исключен пункт, касающийся запрета на выезд из России для офицеров и солдат запаса. Сергею Чиркову пришлось разъяснять журналистам порядок выезда военнообязанных за пределы РФ. Для этого необходимо предоставить работнику погранслужбы соответствующую справку:

– Такую справку при необходимости можно взять в военном комиссариате. Проблем не вижу. Каждому нужно подтвердить при выезде, что он имеет право на отсрочку. Если возникают трудности – обращайтесь в областной военкомат, – пояснил Сергей Чирков.

По его словам, в Свердловской области призовут не более одного процента от мобилизационного резерва региона. При этом, по словам врио военного комиссара, к настоящему моменту 15–20 процентов от общего количества мобилизованных на Среднем Урале составляют добровольцы.

В приоритетном порядке подлежат призыву граждане до 35 лет, имеющие воинские звания рядового и сержантского составов. При этом, по словам Сергея Чиркова, сейчас наиболее востребованы специалисты войск радиоэлектронной борьбы, инженеры-саперы, стрелки, танкисты, радисты, артиллеристы, военные медики.

«В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут», — заявил он.

По словам врио военного комиссара, на данный момент в Свердловской области женщины под частичную мобилизацию не попадают.

Обязательная подготовка

Отвечая на вопрос о том, сколько времени отводится на боевую подготовку мобилизованных и где она может проходить, Сергей Чирков пояснил, что это зависит от военно-учетной специальности. Сейчас свердловчан в основном направляют в Еланский окружной учебный центр:

– Одно дело провести стрелковую подготовку, но чтобы восстановить навыки пользования артиллерийскими системами, необходимо гораздо больше времени. В любом случае боевая подготовка будет обязательно, – рассказал Сергей Чирков.

Также он заявил, что трудностей с размещением мобилизованных в Елани нет:

– Места достаточно, все социальные нормы соблюдаются. Вчера в Еланский гарнизон прибывал полномочный представитель Президента Российской Федерации. Проверял, как обустроен быт в лагере. Заместители губернатора Свердловской области постоянно находятся в этом учебном центре. Если там возникают какие-то вопросы, они решаются в режиме онлайн.

Кроме того, по словам Сергея Чиркова, призванные по частичной мобилизации, получат статус контрактников с соответствующим обеспечением:

– Военнослужащий должен знать, что пока он выполняет боевую задачу, его семью не бросят на произвол судьбы. (Вчера Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. – Прим.ред.). В данный момент губернатором Свердловской области прорабатывается вопрос о единовременной региональной поддержке граждан, призванных по мобилизации. Точечная помощь таким гражданам оказывается и главами муниципальных образований региона, – отметил он.

Работа над ошибками

Сергей Чирков заявил, что лично контролирует каждый случай с призывом граждан, не подлежащих мобилизации. В то же время и самим военнообязанным необходимо следить за своевременным предоставлением в военкоматы сведений об изменении состояния здоровья и семейного положения:

– Нужно понять, что наша страна не занималась мобилизацией со времен Великой Отечественной войны — более 80 лет. Граждане забыли, что они обязаны регулярно уточнять данные в военном комиссариате. Сотрудники военкомата не могут знать, что кто-то в пятый раз стал отцом или приобрел ту или иную болезнь. Все сотрудники военкоматов заняты мобилизацией, работают в усиленном режиме, отметил врио военного комиссара.

В целом в Центральном военном округе ошибочно мобилизованы не больше 200 человек. Все они будут возвращены домой, заверил Сергей Чирков.

В свою очередь военный прокурор Екатеринбургского гарнизона Тигран Оганесян пояснил, что в случае если гражданин считает, что призван по ошибке, он должен в указанное в повестке время явиться в военкомат, написать заявление и предоставить подтверждающие документы. В военкоматах и пунктах размещения мобилизованных военной прокуратурой организован постоянный надзор. Так что такие случаи без внимания не останутся:

– Если выявляются ошибки, все решается оперативно, на местах. Нарушения прав граждан не будет допущено, – заявил военный прокурор.

По спорным вопросам Сергей Чирков посоветовал обращаться на горячую линию, созданную региональным отделением Общероссийского народного фронта. Также со вчерашнего дня на Среднем Урале начала действовать правительственная горячая линия, куда могут обратиться те, кто считают, что получили повестку по ошибке.

Обращения принимаются в региональном отделении Общероссийского народного фронта по адресу г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9, а также по телефону 8 (343) 350–09–42. Телефон правительственной горячей линии по вопросам мобилизации — 8 800 101 9111. Операторы на линии работают по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время сообщение можно оставить на автоответчике.