Госдума РФ приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

В случае гибели или получения инвалидности I группы заем будет списан целиком. Фото: Полина Зиновьева

Депутаты Госдумы России утвердили во втором и третьем чтениях закон, который позволит мобилизованным гражданам оформить кредитные каникулы до призыва на службу. Такое же право будет распространяться на членов их семей и на лиц, которые находятся у них на иждивении.

Поправки в закон были разработаны представителями всех фракций и сенаторами РФ.

Военнослужащий-заемщик сможет обратиться к кредитору с требованием приостановить кредитные обязательства на время, которое не превышает срок военной службы, или уменьшить размер платежа. Это можно будет сделать вплоть до 31 декабря 2023 года, если ранее отсрочка по займу не предоставлялась. При этом кредитные каникулы могут быть установлены не раньше 21 сентября.

Ко второму чтению законопроекта в документе уточнили, что воспользоваться мерой поддержки, помимо мобилизованных, смогут контрактники и добровольцы. Изменить кредитные условия смогут россияне, не только заключившие контракт с Минобороны, но и с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Также закон будет распространяться на российских пограничников и индивидуальных предпринимателей, отмечается на сайте Госдумы.

В случае гибели или получения инвалидности I группы заем будет списан целиком.